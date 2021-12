, durante una conferenza stampa, è intervenuto per parlare delle misure da adottare al fine di arginare i contagi almeno in Premier League, visto che in tutto il Regno Unito il Covid si sta allargando a macchia d'olio. Il tecnico delha 'difeso' i giocatori: "Non credo che trattare qualcuno in modo diverso sia una cosa buona, in generale. Credo che le regole che abbiamo al momento siano buone. Credo vadano bene per garantire la sicurezza dei giocatori. Per esempio, ogni giorno facciamo due test. Facciamo prima un tampone rapido e poi uno molecolare. Penso che questa possa essere una buona soluzione. Sia per i giocatori vaccinati sia per quelli non vaccinati. Il tasso di vaccinati nel Tottenham? Domanda difficile, credo che tra giocatori e staff il tasso sia alto".