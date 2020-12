Nel corso della conferenza stampa di Antonio Conte alla viglia della gara di Champions dell'Inter con lo Shakhtar, l'allenatore nerazzurro ha messo - di nuovo - in guardia i giornalisti sull'eventualità di un biscotto a Madrid tra Real e Borussia Monchengladbach: "Non è una cosa che mi preoccupa, non pariamo di tornei da bar - ha detto Conte - Spero che non ci sia nessuno che cavalchi questa cosa, perché diventa deprimente per noi sentire che vengano dette queste cose, ognuno farà la sua partita".