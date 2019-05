Prende sempre più corpo l’ipotesi di un divorzio tra Mauro Icardi e l’Inter. La società nerazzurra non ha gradito il caso di cui si è reso protagonista l’ex capitano, rammaricato per la decisione della dirigenza di revocargli la fascia. L’argentino, dal canto suo, ha cercato di ricucire parzialmente lo strappo, rassicurando i tifosi di pensare solo al bene della squadra. Ma ora la situazione potrebbe cambiare drasticamente. Infatti, l’ipotesi di un addio diventa quasi inevitabile se, sulla panchina dell’Inter, dovesse arrivare Antonio Conte. Infatti, come riportato da Rai Lombardia, l’ex Juve avrebbe chiesto espressamente la cessione di Icardi. Un vero e proprio aut aut. E l’Inter sembra fortissimamente orientata a sostenere il nuovo allenatore, mettendo sul mercato il proprio gioiello. Un assist involontario alla Juventus: i bianconeri guardano con interesse all’argentino e sono pronti a farsi avanti per rinforzare il proprio reparto avanzato.