Poco fa si è conclusa la conferenza stampa del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, riguardo l'emergenza Coronavirus. Un estratto delle sua conferenza riguardo la parziale riapertura di alcune attività commerciali e la futura fase successiva. Ecco le sue dichiarazioni: "​L'auspicio è che dopo il 3 maggio si possa ripartire, con cautela, ma ripartire. La proroga vale anche per le attività produttive. Dal 14 aprile, però, riapriamo cartolibrerie, librerie e negozi per bambini. Poi, riapriamo anche la possibilità che vengano tagliati boschi ed altre attività forestali. La fase due è partita, siamo già al lavoro per far ripartire il sistema produttivo".