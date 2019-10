alla domanda sulla petizione dei tifosi della Juventus per rimuovere la sua stella da fuori l'Allianz Stadium è stata furente. La conferenza stampa, fino a quel momento relativamente tranquilla, si è di colpo accesa e il tecnico dell'Inter si è scatenato, contro quelli che a suo dire "non sono tifosi" e contro i giornalisti, presenti e non.La critica al presidente della Juventus, Andrea Agnelli, non è stata nemmeno troppo velata, allo stesso modo. Una polemica senza dubbio sorprendente e aggressiva,riguardo alla vicenda. E infatti, come racconta questa mattina La Gazzetta dello Sport,. Insomma, è stato lo stesso tecnico nerazzurro a surriscaldare Inter-Juventus in vista del derby d'Italia di questa sera a San Siro.