Che cosa troverebbe Conte alla Juventus

, come è normale che sia, non accetterebbe laa qualsiasi condizione. Qualora davvero il tecnico salentino decidesse di valutare concretamente l'ipotesi di un ritorno sulla panchina bianconera, si presenterebbe alla Continassa con una serie di richieste ben precise, una lista di "desideri" legati non tanto (o non solo) all'uno o all'altro giocatore, quanto soprattutto alla visione, alla strategia da adottare per avviare un nuovo ciclo vincente ( ve ne abbiamo parlato qui ).Ma che cosa troverebbe Conte alla Juventus in partenza, tornandoci dopo anni di peregrinazioni tra Italia ed estero (con una tappa pure in Nazionale)? Innanzitutto una progettualità chiara sul, delineata concretamente con lae la Primavera da cui, sempre più spesso di recente, gli allenatori bianconeri hanno anche attinto giocatori per la Prima squadra.

Il settore giovanile

Le strutture

Le 'promesse' sul mercato

Cosa che invece non ha visto in Campania, dove infatti negli ultimi tempi non sono sfuggiti alcuni suoi sfoghi come quello - di cui in realtà non è stato ben chiarito il bersaglio preciso - con cui ha sostenuto di aver capito, nei suoi otto mesi di lavoro con il club partenopeo, cheDiscorso del tutto simile per quanto riguarda le strutture. Se è vero che nel suo imminente incontro con Aurelio De Laurentiis Conte è pronto a mettere sul tavolo anche il tema del centro sportivo - "di cui si sono perse le tracce", come scrive Il Mattino - è altrettanto chiaro che alla Continassa troverebbe impianti top, sicuramente moderni e all'avanguardia, per i quali si è tanto lavorato e investito negli ultimi anni. Nulla, insomma, che potrebbe spingerlo a replicare un altro dei suoi più recenti sfoghi:E poi un altro tema, che sostanzialmente è quello principale: in bianconero Conte troverebbe l'impegno a rinforzare la squadra, o almeno questo è quanto si può intuire dalle recenti dichiarazioni di. La Juventus non rimarrà quella di oggi, ma andrà migliorando grazie ad almeno "due-tre acquisti mirati", stando al dt, innesti sui quali ragionevolmente il tecnico salentino vorrà avere voce in capitolo. Ma, ancora prima di dire la sua sugli identikit, Conte vorrà avere la garanzia di non essere deluso nemmeno su questo fronte: la Vecchia Signora dovrà fare mercato, possibilmente a sua immagine e somiglianza.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui