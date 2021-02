Antonio Conte sembra essersi rassegnato all'idea di dover gestire Christian Eriksen. Nella prima parte di stagione l'allenatore dell'Inter non vedeva proprio il danese e quando lo faceva giocare lo inseriva sempre nei minuti finali. Ora però la stagione dell'ex Tottenham può cambiare, perché Conte ha trovato una nuova chiave tattica: proprio la stessa che Pirlo usa per il centrocampo della Juventus. L'ex bianconero infatti ha deciso di giocare col doppio play, piazzando Eriksen vicino a Brozovic; un po' come la Juve, dove, non essendoci un regista naturale, i due centrali si alternano per impostare l'azione.