La pandemia coronavirus continua a tenere in allarme tutto il Paese. Dal 4 maggio verranno allentate le misure ma nel nord Italia la situazione è ancora critica, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte lavora giorno e notte alla ricerca di una soluzione per poter tornare a una condizione di semi-libertà nei prossimi giorni. In un dialogo con una giornalista che si interrogava sulla zona rossa o arancione riferita alla Lombardia, il premier ha sboccato: "Se lei un domani avrà la responsabilità di governo - dice Conte - scriverà i decreti e assumerà tutte le decisioni".