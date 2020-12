Antonio Conte contro tutti. L'allenatore dell'Inter, uscito da Champions ed Europa League in un colpo solo, ha parlato a Sky nel post partita, rendendosi protagonista di uno scambio molto polemico con Fabio Capello e di una risposta piccata ad Anna Billò.



È un esame mancato?

“Questi sono pareri vostri che io rispetto, ma non mi trovano d’accordo perché la squadra ci ha messo tutto. Poi ha dell’incredibile che in due partite dominate contro di loro non abbiamo fatto un solo gol, con il loro portiere miracoloso. I ragazzi hanno dato tutto quello che avevano”.



Quando bisogna fare il Sto arrivando!lto manca sempre qualcosa.

“Sono valutazioni che dobbiamo fare in maniera serena a freddo, non possiamo farle dopo un’eliminazione del genere. C’è molto rammarico e delusione, ma non mi sento che c’è stata mancanza di cattiveria e concentrazione. È mancato solo il gol e se non fai gol non vinci. In tutta la Champions non siamo neanche stati fortunati con arbitro e Far, adesso che siamo usciti lo posso dire. L’Inter non è stata rispettata se andate a vedere tutte le situazioni non valutate. Ma c’è grande delusione perché potevamo passare il turno con un gol. Ma se non segni non vinci le partite”.



Poteva usare i cambi prima?

“Sanchez l’ho fatto entrare a venti dalla fine e ci saremmo sbilanciati giocando con tre punte. Lautaro aveva finito le energie. In mezzo al campo poi i giocatori erano quelli, ho preferito Sanchez a Eriksen e poi ho fatto entrare anche lui quando Lautaro non ne aveva più”.

Capello: Però io non ho visto la cattiveria di chi deve vincere per forza e tu che sei stato prima calciatore e adesso allenatore sai di cosa parlo.

“Non ho niente da rispondere”.



Questo può essere considerato un passo indietro in Europa, anche dal punto di vista del gioco?

“Oggi lo Shakhtar ha stravolto il loro sistema di gioco che per loro è l’Ave Maria, ogni volta contro di noi stravolgono il loro gioco, pensate prima di fare le domande.



Capello: Quindi non avete un Piano B?

“Il Piano B lo abbiamo ma non lo diciamo per non renderlo pubblico perché altrimenti ci studiano pure quello e siamo rovinati”.