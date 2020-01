Il Corriere della Sera analizza la lotta scudetto focalizzandosi anche sul titolo di campione d'Inverno: "Da una parte c’è un allenatore come Conte che ha una squadra meno forte ed extralarge, ma sa come si vincono le maratone, dato che 4 volte su 4 è stato campione d’inverno con Juventus e Chelsea e a maggio ha sempre vinto il titolo. Mentre dall’altra c’è un tecnico che ha fallito due volte su due da outsider però ha in mano un gruppo abituato a vincere in campionato da otto anni di fila. Sarà anche una lotta di nervi, in cui i dettagli faranno la differenza".