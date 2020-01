Lotta in campionato, sfida sul mercato, poli opposti anche in conferenza. E' Juve-Inter a tutto campo. Maurizio Sarri contro Antonio Conte, in attesa del 1 marzo, quando saranno a pochi metri di distanza sulle panchine dell'Allianz Stadium. Un incontro a cui Sarri, imbeccato in conferenza stampa, ha nettamente chiarito di non aver lontanamente pensato, ma che scalda già l'ambiente. Quello che emerge oggi, però, dalle due conferenze stampa è un modo diametralmente opposto nel vedere e valutare il mercato.



SARRI - L'allenatore della Juventus, infatti, è stato piuttosto chiaro. Prima ha risposto sull'Inter: "Paura? Parola grossa. Si parla di sport. Non seguo il nostro mercato, figuriamoci quello dell'Inter. Non mi interessa. Dobbiamo pensare solo esclusivamente a noi e rendere il 100% del nostro potenziale". Poi ha chiuso rapidamente anche il tema mercato bianconero: "Kulusevski subito alla Juve? Devi chiederlo al direttore ma da quello che ha detto credo proprio di no". E poi ancora: "Emre Can? Non ho assolutamente preclusioni. Se parte Bernardeschi? Nessuno mi ha detto nulla su questa cosa. Non mi lascia, in questo momento per me è qualcosa che non esiste".



CONTE - Sarri ha fatto tutto ciò che non ha fatto Conte, che anzi ha mostrato perplessità e lamentele, tanto da essere già accusato di un pianto eccessivo. Stare al passo con la Juve, dice Conte, "Sarà molto difficile, l'unico modo è quello di allenarci ancora di più e fare le cose con lo stesso entusiasmo e la stessa voglia”. E poi ammette: “Per noi è il periodo più difficile perché devi gestire tante situazioni sul campo, quelle che escono sui giornali e che portano dei virus. Non è semplice e bisogna confidare nella bravura di questi ragazzi che in questo momento stanno giocando per una squadra. Non devono lasciarsi trascinare in nessuna situazione”.



Il tranquillo Sarri contro il preoccupato Conte, sfida totale, con anche qualche pianto (preventivo) dalle parti di Milano...