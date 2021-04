Antonio Conte, tecnico dell’Inter, ha commentato in conferenza stampa le parole di Sacchi in merito al suo gioco: “Sacchi dice che l’Inter con questo gioco pagherebbe dazio in Europa? Io penso al presente, come faccio sempre. Per cercare di fare qualcosa di straordinario, di eccezionale in Italia, visto che per 9 anni il campionato ha visto una sola e indiscussa protagonista. Anche chi parla dell’Inter dovrebbe pensare a questo e guardare oltre il proprio naso. Non ha senso pensare troppo al futuro. Per adesso bisognerebbe dare enfasi e valore a quello che stanno facendo questi ragazzi e non pensare all’anno prossimo e alla Champions”.