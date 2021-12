"Una perdita di tempo". Così, tecnico del, descrive l'incontro avuto con i vertici della Premier League per discutere della situazione creata dalla nuova ondata di contagiche sta duramente colpendo le squadre del campionato inglese. "Una perdita di tempo? Penso di sì", dice l'allenatore degli Spurs. "Perché - aggiunge - quando hai un muro davanti puoi chiedere e parlare di quello che vuoi, ma ogni decisione è già stata presa. Penso sia stato un incontro in cui abbiamo provato a parlare, alcuni allenatori hanno provato a parlare a chiedere soluzioni. Ma credo che tutto fosse deciso. E credo che ci fosse un muro, anche per questo non voglio entrare nel discorso", riporta LaPresse.