Scontro a bordocampo tra Antonio Conte e l'arbitro Mariani. Il tecnico dell'Inter è stato rimproverato dal fischietto designato per la sfida con l'Atalanta e dopo appena dieci minuti ha subito preso un'ammonizione. "Io capisco il suo momento, lei capisca il mio", le parole dell'arbitro a Conte, che ha risposto: "Momento? Ma che momento?". Mariani ha controbattuto: "Va bene? Se non va bene...". E ha estratto il giallo. Decisa la risposta di Conte, che ha preferito poi allontanarsi: "Sembra che vogliano venire qui per far vedere che mi rimproverano...".