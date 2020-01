Già nel 2014 #Conte non le mandava a dire a #Capello: "Quando parla un guru del calcio bisogna stare zitti, inchinarci, fare reverenze e dire "zi padrone"..."



(prima parte) pic.twitter.com/8SnywbbwLQ — Francesco Benvenuti (@francis_welcome) January 6, 2020

Ieri sera è andato in scena il secondo capitolo di uno screzio iniziato diversi anni fa, quando ancora l'allenatore oggi all'Inter sedeva sulla panchina della Juventus.Il tutto è iniziato con una risata, un po' provocatoria, un po' sarcastica, ed è proseguito con una strenua difesa del gioco nerazzurro: "Non sono d'accordo con Fabio Capello quando dice che l'Inter si è abbassata per difendere e ripartire, a me è sembrato di vedere una squadra che ha pressato alto il Napoli.. Negli spazi siete formidabili. Perché questa sera siete ripartiti tre volte grazie al Napoli che vi ha fatti giocare uno contro uno, cosa che non farei mai contro Lautaro e Lukaku. Forse sei arrivato tardi e non hai sentito bene. Trovate più facilità in trasferta perché in casa vostra gli avversari si tengono più dietro. E faccio i complimenti, tanto di cappello". Una polemica in parte rientrata, con qualche picco di acredine e forse un pizzico di risentimento risalente al primo capitolo., visto che disse anche: “La A è un campionato poco allenante, in Europa la Juve non vince" - e Conte si presentò davanti alle telecamere infuriato, pronto a replicare punto per punto. E imbeccato dallo studio Rai didisse:. E poco prima, in merito, aveva già dichiarato: "Ascolto tutto, ma sulle mie decisioni ho sentito tante fesserie... C'è più puzza in casa di altri Dei suoi anni ricordo non tanto gioco e due scudetti revocati. Le belle Juve che ricordo erano quelle di Trapattoni e Lippi...".