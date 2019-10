è già cominciata. Polemiche, frecciatine più o meno dirette, battute e verità. Sorrisi? Pochi, ce n'erano di più qualche giorno fa, quando ancora il giorno della partita era lontano. Ora sono tutti concentrati sulla sfida di domani, e ognuno se la gioca come può. QUI la conferenza completa).- Scivolata (per far male) dell'allenatore nerazzurro verso il presidente della Juve.. Gioca d'anticipo e prova a creare polemiche, attaccandosi a frasi di fantasia mai pronunciate da Agnelli.("siete voi che aizzate solo odio e violenza. Avrei preferito che nessuno desse spazio a questi deficienti"), dimostrando di sentire la partita più degli altri. E dell'altro, Maurizio Sarri, concentrato sugli ultimi dubbi di formazione da sciogliere. Vigilia infuocata in attesa del big match, tra frasi dette e... inventate.