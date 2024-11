ha parlato in conferenza stampa a due giorni da. Il tecnico dei partenopei ha speso parole di stima per il collega, svelando anche un aneddoto risalente ai tempi della Juventus, quando Conte era calciatore e Gasperini allenava la formazione Primavera."C'è un'insidia perché è una squadra forte, che ha vinto l'Europa League battendo il Bayer Leverkusen che non so quante partite aveva di imbattibilità. E' in Champions da anni, è una squadra che oggi va annoverata tra quelle forti, senza dubbio. Merito al club, a Gasperini che in tutti questi anni ha fatto un lavoro straordinario ed ho grande stima di Gian Piero che è stato anche mio allenatore. Quando ero alla Juve lui era tecnico della Primavera e quando avevo qualche infortunio chiedevo di giocare con la sua Primavera. Lo stimo molto, tramite il duro lavoro ha ottenuto risultati, non vinci l'Europa League se non sei forte".