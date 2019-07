Antonio Conte nasce il 31 luglio del 1969 a Lecce. Cresciuto come centrocampista nella squadra pugliese, si trasferisce alla Juventus nel 1991. Vi resterà per le successive tredici stagioni, fino al ritiro. In bianconero colleziona 419 presenze e 44 gol tra tutte le competizioni, vincendo cinque scudetti, una Coppa Italia, quattro Supercoppa Italiana, una Coppa Uefa, una Champions League e una Coppa Intercontinentale salvo poi farvi ritorno nel 2011 da allenatore. Conte riporta la Juventus sul tetto d'Italia e, in tre stagioni, vince altrettanti tricolori. Oggi, però, da idolo è diventato "nemico": è infatti l'allenatore dell'Inter, pronto a sfidare i bianconeri a partire dalla prossima stagione.



Nel giorno del suo 50esimo compleanno, tanti auguri a Conte.