Ha fatto tanto scalpore un fatto odierno, quello che ha visto coinvolto Vittorio Sgarbi, cacciato a forza dal Parlamento Italiano. Oggi a Montecitorio, durante l'esame del decreto Giustizia (che ha ricevuto il via libera con 256 sì, 159 contrari e 4 astenuti) il deputato ha preso la parola usando parole pesanti contro la magistratura, contro la presidente della Camera Mara Carfagna e la deputata Bartolozzi costringendo la presidente ad espellerlo dall'aula facendolo portare via di peso. Il video ha fatto, naturalmente il giro del web ed è stato anche riutilizzato per moltissimi meme.



In questo caso Antonio Conte è il protagonista, nella veste di Sgarbi, Dybala, Caputo e Berardi i tre che lo cacciano... fuori dalla lotta scudetto!