Dieci gol nelle prime cinque gare di stagione, l’Inter non li incassava dai tempi di Gasperini, nel 2011. Un avvio piuttosto difficile il suo, così come quello di Conte in questa stagione, almeno sotto il profilo dei gol incassati. Altri tempi ma il dato, quei due gol di media presi a partita, è ugualmente preoccupante. Come scrive Tuttosport: "Allora Gasperini provava - senza riuscirci - a inculcare nei Tripletisti la difesa a tre e i suoi concetti di calcio, stavolta Antonio Conte, dopo un anno di fruttifero apprendistato, intende dare una dimensione più europea alla manovra della sua Inter, nella convinzione che possa essere premiante avere una squadra capace di segnare tanto anche a rischio di subire qualcosa". Conte lavora nella nella speranza che i gol incassati possano calare, perché va bene avere un modo di giocare “europeo”, ma prendendo due reti a partita è difficile sognare in grande.