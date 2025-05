Conte, il messaggio dello storico collaboratore: 'Qui invidia e cattiveria per creare un ambiente ostile'

Getty Images

Conte-Juventus, il messaggio social dello storico collaboratore

"Siamo giunti al termine di questa stagione calcistica e venerdì ci auguriamo di chiudere in bellezza questo splendido campionato con il Napoli Calcio. Ma una riflessione mi porta a valutare e analizzare quanta invidia e cattiveria si sia manifestata per sminuire il lavoro di società, staff, squadra, cercando di creare un ambiente di lavoro difficile e ostile, ma ciò nonostante siamo andati avanti con determinazione, forza e coraggio".Inizia così il messaggio condiviso sui social da, personal trainer e nutrizionista che collabora consostanzialmente fin dall'inizio della sua carriera da allenatore, in un percorso che, stando alle ultime indiscrezioni, a breve potrebbe spingerlo a dire addio alper tornare alla Juventus

Chi è Tiberio Ancora

Le parole su Conte

"Vorrei ricordare a tutti questi "pseudo-personaggi" - prosegue Ancora - che il successo e il talento di altri non devono essere oggetto di critica e invidia, ma di ammirazione e rispetto. Imparate a vivere, caproni e ignoranti, se volete migliorare e non rimanere dei mediocri per il resto della vostra vita".Un messaggio in un certo senso criptico, difficile da interpretare con esattezza, ma che molti tifosi hanno inteso come un segnale di allontanamento di Conte - o almeno del suo entourage - dal mondo del Napoli, dove infatti pare che si stia già cercando attivamente il sostituto del tecnico salentino , individuato forse in Massimiliano Allegri.Tiberio Ancora, ex calciatore professionista classe 1965, segue Conte praticamente da sempre, come ha ammesso lo stesso allenatore durante la serata di presentazione della squadra in scena la scorsa estate nel ritiro a Dimaro-Folgarida, prima dell'inizio di questa stagione al Napoli. "Ha quel talento innato di riuscire ad avere una grande empatia con i giocatori e a seguirli con attenzione sotto tutti i punti di vista", aveva confidato Conte, riservandogli parole al miele ed evidenziando la sua lunga esperienza nel settore, maturata anche all'estero.Il nutrizionista, da parte sua, aveva sottolineato che "la cura del dettaglio è determinante a questi livelli, passa attraverso la composizione corporea (massa magra, massa grassa, livelli di idratazione...) ed è necessaria per rendere ogni atleta efficiente a livello organico e mentale". "Il mister - aveva poi aggiunto - è talmente attento a questi aspetti che se non raggiungi determinate percentuali non vieni nemmeno preso in considerazione".