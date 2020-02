Ci risiamo. Antonio Conte e l'Europa League, un rapporto che non è mai decollato. Alla Juve non riuscì a raggiungere la finale allo Stadium, all'Inter intende giocare con le riserve. Ieri, al termine della partita vinta 2-0 contro il Ludogorets, ha così parlato ai microfoni di Sky Sport: "Turnover? La nostra strada in Europa League sarà questa, effettuando le rotazioni per dare spazio anche a chi ha giocato un po' di meno ma merita di avere più spazio. Dobbiamo andare più avanti possibile cercando di continuare su questa linea. Non dimentichiamo che l'Europa League può spappolarti dal punto di vista fisico e mentale"