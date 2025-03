Conte suona la carica: 'Sarebbe folle non credere allo Scudetto. Il futuro? Concentrati sul presente'

Getty Images

è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match che vedrà ilimpegnato al 'Maradona' contro il, nel posticipo domenicale della giornata numero 30 del campionato di Serie A.Per la prima volta, l'allenatore del Napoli ha osato pronunciare la parola 'Scudetto'. Gli azzurri, a nove giornate dalla fine, sono secondi in classifica a -3 dalla capolista Inter. Di seguito le parole di Conte."A 9 giornate dalla fine a tre punti è folle non fare un pensiero allo Scudetto. Siamo lì, nessuno ci avrebbe mai creduto, ma dobbiamo crederci, sapendo che sarà duro anche il piazzamento in Champions League. La pressione deve darci orgoglio: significa che stiamo lottando per un obiettivo importante. I tifosi ci hanno abituato bene: i ragazzi hanno bisogno del tifo. Domani ci sarà da soffrire: abbiamo rispetto, paura mai".

"Bisogna giocare queste partite ed essere concentrati sul presente con ferocia. C'è ancora qualcosa da conquistare: può essere l'obiettivo massimo, uno importantissimo o altro. Ci sono ancora nove partite da affrontare con ferocia da parte di tutti".