Oggi Antonio Conte festeggia lo scudetto con l'Inter, ma un paio d'anni fa sarebbe potuto tornare davvero alla Juventus. Era il 2019 quando circolavano delle voci di un possibile addio di Allegri e si era parlato di un ritorno di Conte che dopo l'addio non aveva mai interrotto i contatti con Paratici e Nedved. Alla fine saltò tutto, come racconta il Corriere di Torino, secondo il quale Conte rivelò agli amici che "alla Juve c'è qualcuno che non mi vuole".