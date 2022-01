In conferenza stampa, Antonio Conte ha parlato della situazione del Tottenham.



Chiunque mi conosca bene sa che odio perdere. Per me è difficile accettare la sconfitta. Per questa ragione cerco ogni giorno di chiedere a me stesso il massimo impegno e cerco di trasferire questa mentalità ai miei giocatori perché, ripeto, odio perdere. Ma penso che questo sia un mio punto di forza".