A quanto sembra Antonio Conte vuole rimpolpare la rosa dell’Inter con giocatori che ha già allenato alla Juve. Come riporta Tuttosport, il tecnico salentino avrebbe chiesto a Beppe Marotta gli ingaggi di Fernando Llorente per l’attacco e Artuto Vidal per il centrocampo. Lo spagnolo, dopo il termine dell’esperienza biennale al Tottenham, è attualmente svincolato e sta valutando numerose proposte. Lo seguono numerosi club di Serie A tra cui Lazio, Fiorentina e Napoli. Il cileno, invece, approderebbe in nerazzurro dopo una sola stagione, non troppo esaltante, con la maglia del Barcellona. Con questi due innesti la colonia juventina all’Inter rischia di crescere ancora.