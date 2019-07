Antonio Conte ha già avviato la rivoluzione in casa Inter. Il tecnico ex Juve non ha risparmiato critiche ai suoi giocatori dopo la sconfitta in amichevole contro il Manchester United. Secondo l'allenatore salentino, uno dei ruoli su cui investire è la corsia sinistra. Per colmare il buco lasciato scoperto in quel settore, l'Inter avrebbe pensato a Matteo Darmian, in forza ai Red Devils. Sul giocatore c'è anche la Juventus, interessata all'azzurro per rimpiazzare Joao Cancelo. Si prospetta una sfida di mercato incandescente.