L'indiscrezione era già stata lanciata qualche giorno fa da Il Corriere della Sera e oggi viene confermata da Mundo Deportivo in Spagna. Arturo Vidal può raggiungere Antonio Conte alla Juventus. Il tecnico nerazzurro stravede per il cileno, portato a Torino nel 2011 dal Bayer Leverkusen e preferisce lui a Radja Nainggolan che Marotta sta cercando di cedere.



AFFARE POSSIBILE - Sebbene non ci sia ancora nessuna offerta ufficiale sul tavolo del Barcellona, Vidal ha un impatto sul bilancio di appena 12,5 milioni di euro e nonostante una buona prima stagione al Nou Camp, il richiamo dell'ex tecnico ai tempi della Juve potrebbe tentarlo. Altro tradimento ai colori bianconeri?