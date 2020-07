di Nicolò Vallone

A volte per tirarsi fuori da una situazione difficile non basta il semplice lavoro sul campo. Soprattutto quando sulla tua testa aleggia lo spirito di un passato difficilmente accettabile dai tuoi tifosi. Antonio Conte, per il popolo interista, è pur sempre un "cuore Juve" e si fa più fatica quindi a perdonargli crepe e inciampi come quelli accaduti di recente alla sua Inter, con annesse voci di rapporto difficile con la società. E allora, ecco il coniglio che ha estratto dal cilindro il tecnico nerazzurro: lo sfogo complottista contro i calendari avversi! COMUNICAZIONE PROVVIDENZIALE - Emettendo i suoi strali ai microfoni di Sky Sport nel postapartita di ieri sera dall'Olimpico di Roma, Conte è riuscito a portare dalla sua parte i tifosi nerazzurri, raccogliendoli sotto l'ala protettiva e rassicurante della sindrome da accerchiamento e da "sistema". Perché un grande allenatore, per diventare tale nel mondo della iper-comunicazione odierno, deve anche saper agire sulle frequenze mediatiche oltre che su quelle del prato verde da gioco. Ce l'ha insegnato un illustre predecessore portoghese di Conte dieci anni fa. E lo stesso tecnico salentino era piuttosto avvezzo alla polemica ai tempi della Juve. Certo, però, che il già citato predecessore portoghese portò nella bacheca nerazzurra una certa quantità di trofei. Conte adesso, guadagnatosi finalmente il favore dell'ambiente a suon di "schiaffi solo all'Inter" e "calendario iniquo", dovrà guadagnarsi la conferma e coltivare il tifo interista attraverso la sua guida tecnica.