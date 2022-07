L'allenatore del Tottenham, Antonio Conte, ha rilasciato delle dichiarazioni al vetriolo nei confronti del Bayern Monaco e in particolar modo dell'allenatore dei bavaresi Nagelsmann, con quest'ultimo che ha parlato in maniera pubblica della possibilità di acquistare il centroavanti inglese Harry Keane.'Io non sono un allenatore che parla di giocatori di altre squadre, è irrispettoso; se voglio fare qualcosa non lo faccio certo attraverso i media. Qui al Tottenham la situazione è chiara: Kane è molto importante per il progetto'.