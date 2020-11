La Gazzetta dello Sport non ha dubbi, l'Inter di Conte è la peggiore nella storia della Champions. Non era mai successo prima del ko di ieri sera con il Real Madrid, che i nerazzurri avessero giocato le prime quattro partite della competizione senza vincerne nemmeno una. Il risultato di questo rendimento negativo, è un'Inter ferma a 2 punti e con un piede già fuori dalla Champions: basterebbe un pareggio tra Borussia Monchengladbach e Real Madrid per fare fuori Antonio Conte.