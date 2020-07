3









Proprio non ce la fa, Antonio Conte. Tutte le volte in cui può tornare ad accarezzare il sogno scudetto, finisce per "soccombere" sotto il peso dell'inconcludenza della sua Inter. Che è pazza, che è la solita, che non è stata cambiata dal martello leccese. Anche a Verona finisce in parità: dopo averla ripresa con Candreva e un'autorete (di Lazovic il primo gol), Veloso ha chiuso di nuovo a chiave le chance scudetto nerazzurre. Sui social, chiaramente, nel mirino c'è soprattutto l'ex allenatore della Juventus. Dalla formazione (la scelta Eriksen, lanciato solo nel finale, ha lasciato sbigottiti in tanti. Così come quella su Lautaro) al litigio con Juric a bordocampo (trovate tutto in basso): il tecnico è apparso frustrato e impaziente, quantomeno più del solito. Prosegue lo psicodramma nerazzurro: ecco la pioggia di commenti social.