"Conte prende a calci la sua juventinità", con questo commento Tony Damascelli entra in tackle sulle parole di Antonio Conte post Roma-Inter: "Ci vuole una certa faccia ed è questa la faccia di Conte Antonio che da una vita è bianconero e dei successi juventini ha goduto aumentando gloria, crediti e conto in banca ma oggi, per accreditarsi presso il popolo nerazzurro, rinnega il proprio passato - si legge -. Nessuna novità, il professionista non si discute ma il resto smaschera una personalità astuta, era accaduto a Torino, si era ripetuto a Londra, poi con il palazzo federale e ora a Milano, là dove gli hanno garantito tutto o quasi ma non basta". AGNELLI - L'articolo si conclude così: "Non mi meraviglierei se un giorno dovesse annunciare di essere nato a Milano e interista e, per responsabilità altrui, di Boniperti e di Agnelli, fu costretto a vestirsi e a diventare juventino, il grande club che decideva i calendari e dunque non giocava mai in trasferta e, soprattutto, ad orari umani, per esempio alle quattordici. Come a Istanbul contro il Galatasaray. O no?"