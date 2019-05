Antonio Conte sembra essere già al lavoro per costruire l'Inter del futuro, a partire dalla prossima stagione. Ancora deve essere ufficializzato l'addio a Luciano Spalletti e, di conseguenza, il suo arrivo sulla panchina nerazzurra, che già sembrano chiare le prime mosse dell'ex tecnico della Juventus in vista del prossimo mercato estivo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la prima intenzione di Conte è quella di risolvere al più presto il caso che riguarda il presente e il futuro di Mauro Icardi, con una scelta che, a sorpresa, favorisce la Juventus.



CHE ASSIST! - Come riporta la Rosea, infatti, il tecnico avrebbe ribadito alla società che non vorrebbe trovarsi a gestire il caso a inizio ritiro e di provvedere quindi alla cessione. Cedere Icardi entro il 30 giugno, per altro, favorirebbe il club a ridurre il peso di un bilancio previsto in rosso, a cui andrebbe aggiunta la buonuscita per "liberarsi" di Spalletti. Una plusvalenza monstre con Maurito è quel che serve, insomma, ma il caso vuole che ci sia la Juventus in pole per chiudere l'affare. Icardi vuole restare in Italia e Fabio Paratici è pronto ad approfittarne: l'Inter chiede 70 milioni di euro, o uno scambio alla pari con Paulo Dybala, e l'argentino almeno 8 milioni a stagione.