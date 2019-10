Antonio Conte, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato subito dopo la sconfitta della sua Inter a Barcellona. Ecco le sue parole.



ESPERIENZA - "Abbiamo fatto correre tanto il Barcellona, inevitabile che giocando qui può essere che paghi dazio in qualcosa. Sicuramente a me viene difficile parlare in termini positivi quando si perde, io la sconfitta la soffro". FISICAMENTE - "Il problema è che per abbassare il possesso palla avversario, la palla la devi avere tu. Il nostro era finalizzato a fare male al Barcellona, il loro era per tenere palla. Ci sono alcuni giocatori che le hanno giocate tutte, con dispendio fisico e nervoso importante. Nel secondo tempo ci siamo abbassati troppo, non uscivamo ad avere quella lucidità. Ripeto: hanno dato tutto, coraggio e personalità. Però alla fine abbiamo perso. In Champions situazione compromessa, dobbiamo tornare arrabbiati".



JUVENTUS - "Ci lecchiamo le ferite di una sconfitta immeritata. Dobbiamo continuare a lavorare, per migliorare e per essere più forti in futuro. Stiamo costruendo ed è l'inizio di un percorso, mai in questi campi e con questa atmosfera. Contento di essere con questi ragazzi".