Conte, c'è la moglie Elisabetta dietro alla scelta di restare a Napoli?

Chi è Elisabetta Muscarello

Si parla molto in queste ore di, moglie di, che potrebbe avere avuto un ruolo importante nella decisione dell'allenatore salentino di restare a Napoli anziché accettare la corte della Juventus . In realtà non si ha nessuna certezza in questo senso, anche perché la famiglia del tecnico è da sempre molto riservata. Eppure non è passata inosservata la risposta della donna, durante la festa scudetto, a chi le chiedeva se il marito sarebbe rimasto nella città partenopea: "Farò di tutto".

Classe 1975, Elisabetta Muscarello festeggerà il suo cinquantesimo compleanno il prossimo dicembre. Cresciuta a Torino, ha conosciuto Antonio Conte quando era ancora un’adolescente: lei aveva appena 15 anni, lui 21, e si era appena trasferito nella città sabauda per iniziare la sua carriera da calciatore. Il destino ha giocato un ruolo fondamentale: Conte andò infatti a vivere nello stesso edificio della famiglia Muscarello, addirittura sullo stesso pianerottolo. Un incontro casuale che, con il tempo, si è trasformato in qualcosa di molto più profondo.Sono poi passati dieci anni prima che tra i due sbocciasse l’amore. Dopo un periodo di convivenza, nel 2007 la coppia ha dato il benvenuto alla loro unica figlia, Vittoria. Sei anni più tardi - quando Conte sedeva sulla panchina della Juventus – il matrimonio: Elisabetta e Antonio si sono sposati nella Chiesa degli Angeli Custodi a Torino. La cerimonia si concluse con un ricevimento da favola nella suggestiva cornice della Reggia di Venaria, alla presenza di circa 300 invitati.