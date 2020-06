Antonio Conte suona la carica. A Inter Tv ha dichiarato: "Chi sta davanti è padrone del proprio destino. E se continui a vincere, tocca agli altri aumentare i giri per mantenere il tuo passo. Fino a questo momento, Juve e Lazio hanno fatto meglio di noi, considerando la classifica. Hanno più margine per commettere errori. Per noi, invece, ogni gara diventa quella della vita. Non possiamo mollare di un centimetro, se vogliamo rimanere e rompere le scatole fino alla fine. Stiamo lavorando, abbiamo la fortuna di avere ragazzi che danno grande disponibilità. Si stanno mettendo basi importanti per avere un’Inter solida nel presente e nel futuro".



ATTACCANTI - "Non sono amante delle statistiche, ma con me gli attaccanti segnano sempre. Hanno un ruolo decisivo nelle mie squadre: sono i veri finalizzatori del mio gioco. Lukaku e Lautaro stanno facendo bene, mi auguro continuino così".



SASSUOLO - "Serviranno lo spirito giusto e determinazione. Non sarà semplice perché giochiamo dopo pochissimi giorni di recupero. Ma dobbiamo prendere i 3 punti. Il Sassuolo è una squadra a cui piace giocare, quindi dovremo essere bravi nella fase di non possesso, attaccarli con i tempi e le pressioni corrette".



SIAMO CORTI - "Siamo un po’ contati, dovremo fare delle riflessioni. Con questi ritmi, questo caldo e situazioni anomale, le rotazioni saranno obbligate. Non si può tirare fino all’ultimo, dopo aver spremuto i giocatori, per poi dar loro riposo. Una volta che poi esaurisci le forze, diventa difficile recuperarle. Cercheremo di partita in partita, di far riposare chi ne ha necessità. Ho grande fiducia in tutti, spero di non avere altri contrattempi nel limite del possibile, perché ci sono e ci saranno per tutti. C’è bisogno di tutti e che tutti rispondano presente".