"L'Inter non una favorita per lo scudetto". Ma mica ci credeva davvero, Antonio Conte. Lo diceva e si nascondeva, un classico. Aspettative diverse a inizio stagione, con la nuova Juve di Mauzio Sarri pronta a incantare tutti in Italia e in Europa. L'allenatore era pronto a un copia e incolla del gioco espresso col Napoli ma con una rosa di livello più alto. Spettacolo. Così sarebbe dovuto essere, ma - pandemia a parte - quel calcio da applausi che tutti si aspettavano non si è mai visto, i risultati sono altalenanti e l'abitudine di un campionato "ammazzato" già a marzo ora è solo un lontano ricordo.



SPERANZA NERAZZURRA - La Lazio è lì a -1, l'Inter dell'ex Conte a -9. Sarebbero potuti essere molti di più se la Juve avesse fatto la Juve, che invece ha fatto spesso fatica anche contro squadre di livello minore, lasciando in casa nerazzurra una speranza di rimonta che non si è ancora spenta. Con l'Inter è (anche) una sfida psicologica, fatta di strategie studiate a tavolino. Una Juve disastrata come quella attuale, ha dato fiducia anche all'Inter che quest'anno ha l'allenatore campione di nascondino.



A NASCONDINO - Conte si nasconde sempre dietro a un dito, lui non è mai il favorito. Così, poi, secondo il suo ragionamento, se vince fa il miracolo. Addirittura voleva far credere che l'Inter non era nemmeno in corsa per lo scudetto. Lukaku ed Eriksen sono acquisti per cosa? Per non retrocedere? Avrà tirato un sospiro di sollievo Conte, quando ha raggiunto la quota salvezza. Come quando vuole far credere che la sua Inter allo scudetto non ci pensa proprio. Certo, è a -9. Indietro. Ma ci crede, ancora. Ci ha sempre creduto e puntato. E ora che la Juve sta vivendo una situazione delicata, ci sperano ancora di più.