"Con l'inizio del suo secondo anno alla guida dell'Inter, Antonio Conte sbarca su Instagram, con il suo profilo ufficiale. Condivisione dei momenti sportivi più emozionanti e anche di quelli privati, un modo in più per comunicare con i tifosi, una finestra sul suo mondo, fatto di famiglia, calcio e non solo: da oggi sarà possibile seguire il mister attraverso il profilo Instagram raggiungibile a questo link: https://www.instagram.com/antonioconte/". A comunicare la lieta notizia è chiaramente il sito ufficiale dell'Inter. Altrettanto chiaramente non menziona il pizzico di bianconero presente nella bio di Antonio Conte, che non ha scelto di descriversi semplicemente come allenatore nerazzurro, bensì ha aderito a inserire ogni singola squadra allenata nella sua carriera. Dunque, anche la Juventus.