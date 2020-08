Antonio Conte, tecnico dell'Inter, parla ai microfoni di Dazn al termine della partita vinta dai nerazzurri 2-0 contro l'Atalanta. L'ex Juve ha lanciato pesanti messaggi alla società e all'ad Marotta: "Se sono soddisfatto di questa vittoria? Mi dà soddisfazione il percorso di questa squadra, la miglior difesa, i 43 punti in trasferta. Queste cose mi danno soddisfazione. Il merito va solo ai calciatori e alle persone che hanno lavorato con loro, a nessun altro. È stato fatto un grande lavoro, 82 punti. Il gap con la Juve esiste ed è ancora importante, dobbiamo essere intelligenti a capirlo e non passare da stati depressivi a eccessiva euforia. Adesso c’è l’Europa League, cercheremo di fare bella figura e poi a fine stagione faremo le valutazioni. È stata una stagione difficile per me, adesso c’è da finire bene e voglio ringraziare i miei ragazzi perché hanno fatto tanto.



Cosa ci manca per vincere al posto della Juve? Per adesso loro festeggiano il nono scudetto consecutivo, in questi anni hanno dimostrato di essere i più forti, hanno lavorato per vincere mentre altri hanno lavorato per ridurre il gap. Hanno una struttura in campo e fuori dal campo, nettamente più forte rispetto a tutti gli altri. Adesso cerchiamo di finire l’anno nel migliore dei modi e poi è giusto che ognuno faccia valutazioni per l’anno prossimo. Abbiamo preparato questa sfida pensando all’andata, dove avevamo fatto bene prima di abbassarci e concedere all'Atalanta di pareggiare. Abbiamo preparato la sfida nel migliore dei modi, i ragazzi sono migliorati molto e sanno essere sempre attivi anche in fase di non possesso. Voglio vedere una squadra che pensa sempre ad andare avanti. Però colgo l’occasione per fare i complimenti all’Atalanta e a Gasperini che sta facendo cose egregie perché ha portato cose nuove e chi gioca contro di loro può sempre andare in difficoltà. I miei ragazzi hanno fatto tanto, anche se spesso gli hanno tirato addosso critiche come le hanno tirate a me. Ripeto, a fine anno faremo valutazioni. SU LUKAKU - "È forte, lo cercavo già al Chelsea ma poi andò allo United. È un calciatore atipico che può essere punto di riferimento. Può migliorare nella pulizia, nello stop e nel passaggio. Oggi mi sono piaciuti anche Lautaro e Sanchez. È merito di questi ragazzi se abbiamo fatto 82 punti e se siamo arrivati secondi. Mi vogliono regalare Messi? Guardate, so solo io cosa ho dovuto fare per farmi prendere Lukaku. Fidatevi. A fine stagione faremo delle valutazioni".





Ai microfoni di Sky Sport poi Conte ha rincarato la dose, sferrando un clamoroso attacco diretto alla società Inter, senza mezze misure: Ai microfoni di Sky, poi, Conte rincara la dose: "Ci tenevo a vincere, oggi mi sono fatto sentire come in qualsiasi altra partita. C'è un rapporto molto diretto con la squadra, sono contento perché c'è stata una buona prestazione. Oggi abbiamo fatto veramente molto bene, sono contento per i calciatori e le persone che lavorano alla Pinetina. Siamo arrivati secondi, non abbiamo niente da festeggiare, ma abbiamo fatto qualcosa che non si vedeva da tantissimo tempo".