Intervenuto in conferenza stampa, l'allenatore del Tottenham Antonio Conte è tornato anche a parlare degli ex giocatori della Juve Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski. Ecco il pensiero del tecnico: "In loro abbiamo trovato tutte le caratteristiche necessarie per questo campionato. E poi sono molto giovani. Nonostante Bentancur abbia solo 24 anni ha già giocato 200 partite, Kulusevski è titolare nella sua Nazionale. Senza dimenticare che sono arrivati da un club dove c'è tanta pressione, e per questo motivo erano pronti a gestire questo tipo di situazioni".