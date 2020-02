Your browser does not support iframes.

L'Inter si ritrova in un amen da prima a terza. Cose che succedono, quando il campionato è così aperto, ma che succedono anche quando si perdono punti negli scontri diretti decisivi. E per i nerazzurri, quest'anno, le partite da dentro fuori stanno costando molto più caro di quanto Antonio Conte si aspettasse. Così, dopo mesi di incenso, oro e mirra, anche l'ex allenatore della Juventus comincia a sentire il peso di qualche polemica di troppo. Su tutte, il suo stile di gioco e l'esclusione di Christian Eriksen sono le accuse che i tifosi rivolgono al tecnico leccese: due aspetti che si intersecano, specialmente se si pensa alle richieste che lo stesso Conte aveva fatto sul mercato alla dirigenza. Voleva la grinta di Vidal, sono arrivati i raffinatissimi piedi di Eriksen. I tifosi, quindi, stanno cominciando a far sentire le loro lamentele. Specialmente, perché dopo la sessione di mercato di gennaio, i nerazzurri ne sono usciti come rafforzati, come la vera e unica anti-Juve. E invece: "Tanto fumo e poco arrosto", commenta un tifoso su Twitter. "Aveva chiesto Vidal!" prova a giustificarlo un altro. "Deve accelerare l'inserimento di Eriksen" consigliano ancora, quasi spazientiti dal vedere il talento danese utilizzato con il contagocce. Insomma, ognuno ha i suoi problemi, ma tutti devono prendere consapevolezza di non esserne immuni: Conte incluso, Inter inclusa.