Conte-Baroni, il retroscena sulla Juventus

Marco, allenatore della Lazio, ha parlato di Antonioai microfoni di DAZN, soffermandosi sul rapporto che lo lega al tecnico dele sul lavoro svolto finora dall'ex commissario tecnico della Nazionale. Tra i due esiste un legame di lunga data, nato sui campi da gioco e proseguito nel corso degli anni, sempre all'insegna del rispetto reciproco.Durante l'intervista,ha sottolineato l'amicizia che lo lega ae ha ricordato il loro passato comune, sia come compagni di squadra che come avversari in panchina. "Antonio è un amico – ha dichiarato l'allenatore della Lazio –.. Conosco bene il valore dell'uomo e del tecnico, gli rinnovo i complimenti perché sta facendo un grande lavoro".

Le parole di Baroni confermano il grande rispetto nei confronti di Conte, che ha saputo imprimere la sua impronta sulla squadra partenopea, rendendola competitiva nonostante le difficoltà incontrate durante la stagione. Il Napoli di Conte, infatti, sta lottando ai vertici della classifica e punta a tornare protagonista in Italia e in Europa. Un obiettivo ambizioso, che passa anche dalle sfide con avversari di spessore come la Lazio di Baroni.