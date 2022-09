L'avete visto,? Non era difficile farlo, anche se non vi trovate a Torino. Il tecnico del Tottenham è rientrato in città, come sempre gli capita quando stacca dal lavoro: il tempismo - mettiamola così - è certamente simpatico, ma è solo uno dei tanti fantasmi che s'aggiungono alle spalle di Allegri.Conte è rientrato soltanto per trascorrere qualche giorno lontano da Londra, in famiglia, nella sua casa torinese. Nulla di più, e pure nulla di meno. Nel senso: Torino resta casa sua, e lo sanno tutti. Conte tornerebbe volentieri alla Juventus, anche per chiudere un cerchio. I rapporti con Agnelli - di fatto l'unico rimasto della vecchia dirigenza - sono tornati buoni e con il contratto in scadenza a fine anno con gli Spurs può tornare una validissima opzione. Ma a partire dalla prossima stagione. Intanto, torna a godersi la città, anche solo per qualche giorno...