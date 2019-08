Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria per 4-0 sul Lecce alla prima di campionato: "L'emozione era tanta, anche perché quando si inizia un nuovo percorso in un nuovo club, con nuovi tifosi e nuovi calciatori, c'è sempre grande emozione. Comunque inizi a lavorare e sai che devi farlo per conquistare la fiducia. Da parte mia non è cambiato niente, io sono questo. Come detto prima: nel bene, per chi mi assume, nel male per chi mi ha contro".



Il tecnico nerazzurro ha parlato anche a Dazn dell'empatia con i tifosi: “Io non cerco empatia con i tifosi. Non devo cercare niente. Sono questo, sono totale per la causa che sposo. Non l'ho mai fatto in passato. Do sempre il 300% e divento il primo tifoso della squadra che alleno. L'ho fatto anche qui all'Inter".



SU ICARDI - Infine ha parlato di Icardi a Sky Sport: "Ho letto le dichiarazioni di Marotta e penso che sia stato molto chiaro. Con Sanchez e Biraghi mercato perfetto? Anche le altre hanno fatto mercato. Noi comunque abbiamo operato anche in uscita. Noi abbiamo sostituito. C'è stata chiarezza fin dall'inizio, sappiamo dove possiamo rinforzarci. Trovando anche delle occasioni come Lukaku che è stato pagato 65 milioni con un pagamento dilazionato in 5 anni".