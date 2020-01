Antonio Conte e Fabio Capello hanno animato gli studi di Sky Sport, con il tecnico dell'Inter che ha voluto fare una precisazione su quanto sostenuto da Capello poco prima dell'intervista. Secondo l'ex ct dell'Inghilterra, infatti, l'Inter si è dimostrata squadra tenace, specialmente in trasferta, proprio perché organizzata nello stare con il baricentro basso e poi sfruttare le ripartenze come principali strumenti offensivi.



Conte non ha gradito, iniziando così la discussione: "Non sono d'accordo con mister Capello" ha detto "Non è vero che siamo una squadra bassa che va solo in contropiede. Stasera ho visto una squadra propositiva, che andava a prendere alto il Napoli. Come dico sempre il calcio è bello perché vario, o perché avariato". "Uso ripartenze, così sono più moderno?" ha risposto Capello, aggiungendo: "Voi giocate un calcio in cui sapete esattamente cosa fare. State bene a livello offensivo e negli spazi...". Alla parola spazi, ancora Conte è tornato all'attacco: "Negli spazi, mister ma cosa negli spazi? Stiamo parlando di una squadra che comunque in fase di possesso sa sempre cosa fare. Stiamo parlando di ripartenze e contropiedi, ma questo non è il calcio che vedo io, con tutto il rispetto". La discussione è continuata, senza più accendersi e fino al "chiarimento". Ancora Conte però, ha chiuso in bellezza il post-partita, rispondendo così alla domanda su Lukaku: "Lukaku è una pippa. Se ne sono dette tante su questo ragazzo, che è meglio che si continui a pensare che sia una pippa".