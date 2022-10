Intervenuto in conferenza stampa in vista della gara trae Bournemouth Antonioè tornato a parlare del Var, fortemente contestato in Champions League in occasione della rete annullata ad Harry Kane. Queste le sue parole:"Confermo e ripeto: la decisione è stata sbagliata e ci ha causato un grande danno. Secondo me è impossibile fare errori col Var. Stare 5-6 minuti a decidere con i giocatori in campo. Già stare 5-6 minuti a decidere vuol dire come minimo che hai confusione nella tua mente. Ma contro il Newcastle? Perché il Var non ha chiamato l’arbitro per fargli vedere che un giocatore bloccava Lloris? Era così chiaro, quello è stato un altro errore enorme. Stiamo parlando di situazioni che sono così chiare che trovare una risposta è difficile. Io solo spero che in ogni situazione ci sia onestà. Ma commettere questi errori col Var significa che sei…È’ meglio che non dica ciò che penso".