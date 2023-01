Intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida tra, Antonioè tornato a togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Ecco le parole del tecnico, accostato nuovamente alla: "Posso dire solo una cosa: che stiamo lavorando sodo ogni giorno. Se ci sono critiche dobbiamo accettarle, ma è difficile capirle perché stiamo facendo ciò che dobbiamo fare e ciò che è nelle nostre possibilità. Bisogna accettarle, ma la mia risposta è sempre la stessa: io e i giocatori stiamo dando tutto per il club e i tifosi".