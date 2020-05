Giuseppe Conte, presidente del Consiglio dei ministri, in conferenza stampa ha annunciato quali sono le attività commerciali e di svago che ripartiranno dal 18 maggio.



“Da lunedì ci si sposterà all'interno della Regione senza limitazioni, via le autocertificazioni. Si potrà andare dove si vuole, riprende anche la vita sociale, riprendono gli incontri con gli amici. Rimane il divieto di uscire di casa per chi è positivo al virus, per chi è in quarantena, per chi ha sintomi riconducibili al Covid.



Da lunedì 18 maggio riaprono i negozi di vendita al dettaglio, tutti i servizi legati alla cura della persona (parrucchieri, barbieri estetisti). Riaprono ristoranti, bar, pizzerie, ecc. A patto che le Regioni valutino che la curva epidemiologica sia sotto controllo. Lo stesso vale per stabilimenti balneari, riprendono anche funzioni liturgiche, ovviamente bisognerà rispettare le misure anti contagio. Da lunedì 18 maggio riprendono gli allenamenti di squadra, quindi anche il calcio. Riaprono anche i musei.



Dal 25 maggio abbiamo programmato riapertura di palestre, piscine, centri sportivi con protocolli sicurezza. Dal 15 giugno teatri, cinema, e dettaglio offerte varie per bambini”.