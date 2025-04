Conte, anche Manna rompe il silenzio: le sue parole sul futuro

Getty Images

La risposta di Manna a Conte

Il direttore sportivo del Napoliha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro il Monza, facendo anche un accenno ade alle sue dichiarazioni di ieri che hanno fatto tanto discutere, scatenando le speculazioni sul suo futuro, che alcuni vedono già alla Juventus "Mi concentrerei su quello che possiamo fare oggi che è vincere questa partita, in futuro avremo tempo di parlare", le dichiarazioni del dirigente. "Questa è la prima di 6 finali, vogliamo conquistare la Champions il prima possibile, siamo concentrati su quello che è oggi. Poi continuiamo a coltivare un sogno, dar fastidio all’Inter fino alla fine. Dobbiamo lavorare pensando solo a noi. Sì, stiamo già lavorando. Avremo tempo di migliorare la rosa perché è quello che vogliamo".

Le parole di De Laurentiis

Ad Antonio Conte ha dato implicitamente una risposta anche Aurelio De Laurentiis , intervenendo nelle scorse ore ai microfoni di Radio CRC: "I mozzi si contano alla fine: le valutazioni in itinere creano disagio perché poi meritano delle risposte, delle valutazioni, che è sempre meglio fare alla fine. Siamo come tutti in continua evoluzione. L’unico copione che non si può scrivere è la partita di calcio e il relativo campionato. Se tiferemo tutti Bologna contro l'Inter? Ma io mi concentrerei già da oggi per il Monza. Volete gufare l’Inter con il Bologna? Io detesto chi gufa, non posso tifare contro gli altri”.